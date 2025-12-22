Новый год-2026
22 декабря 2025

«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой

Елена Товстик узнала о романе супруга с Дибровой после их поездки на Алтай

Бывшая жена миллиардера Романа Товстика Елена рассказала в интервью Ксении Собчак, что узнала об изменах супруга с Полиной Дибровой в аэропорту после возвращения с Алтая, когда тот вызвал ей машину с водителем. По словам Елены, на отдыхе Товстик и Диброва проводили много времени вместе, хотя изначально планировали заниматься с детьми.

Я его прижала в угол. Он начал метаться по комнате и в итоге сказал, что хочет развестись, — сказала Товстик.

О близкой связи Товстика с Дибровой Елене рассказал сын, который тоже был на Алтае. По его словам, отец жил в отдельном номере и «целыми днями ходил с Полиной». Елена призналась, что сразу, увидев пару в аэропорту, почувствовала, что они скрывают от нее роман.

Ранее Елена призналась, что не воспринимает секс как измену. Так она ответила на вопрос о том, заставала ли она супруга с другими женщинами во время беременности.

До этого сообщалось, что Товстик и экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва появились вместе на новогодней вечеринке Dibrova Club. Модель позировала журналистам в серебряном длинном платье с пикантным вырезом, а ее партнер предпочел сдержанный образ в черных цветах.

