Диброва заявила об «охренительной силе» и показала фото с Товстиком из ОАЭ Диброва опубликовала романтичные фото с Товстиком из пустыни в ОАЭ

Модель Полина Диброва в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фото с отдыха в Дубае в компании бизнесмена Романа Товстика. В подписи к снимкам она назвала любовь «охренительным чувством и силой».

Не получить желаемое — это иногда и есть везение. Когда просто — неинтересно. Любовь — охренительное чувство и сила, — отметила Диброва.

Большинство подписчиков поздравили модель и подчеркнули, что после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым она заметно преобразилась. Пользователи писали, что она «светится» рядом с Товстиком, а также что «они созданы друг для друга».

Другие же напомнили о бывшей жене бизнесмена Елене. Один из комментаторов раскритиковал публичность Дибровой и Товстика фразой «ну победили вы, но зачем это выставлять всеобщее обозрение под шумиху?»

Ранее Диброва заявила, что сплетники недоглядели за сходством ее сына со знаменитостями. В пример она привела Алексея Жидковского и актрису Линдси Лохан. Так она ответила подписчикам на вопрос о сходстве своего сына с дочерью Товстика.