Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:54

Диброва заявила об «охренительной силе» и показала фото с Товстиком из ОАЭ

Диброва опубликовала романтичные фото с Товстиком из пустыни в ОАЭ

Полина Диброва Полина Диброва Фото: t.me/dibrovapolina
Читайте нас в Дзен

Модель Полина Диброва в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фото с отдыха в Дубае в компании бизнесмена Романа Товстика. В подписи к снимкам она назвала любовь «охренительным чувством и силой».

Не получить желаемое — это иногда и есть везение. Когда просто — неинтересно. Любовь — охренительное чувство и сила, — отметила Диброва.

Большинство подписчиков поздравили модель и подчеркнули, что после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым она заметно преобразилась. Пользователи писали, что она «светится» рядом с Товстиком, а также что «они созданы друг для друга».

Другие же напомнили о бывшей жене бизнесмена Елене. Один из комментаторов раскритиковал публичность Дибровой и Товстика фразой «ну победили вы, но зачем это выставлять всеобщее обозрение под шумиху?»

Ранее Диброва заявила, что сплетники недоглядели за сходством ее сына со знаменитостями. В пример она привела Алексея Жидковского и актрису Линдси Лохан. Так она ответила подписчикам на вопрос о сходстве своего сына с дочерью Товстика.
Полина Диброва
Роман Товстик
ОАЭ
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.