14 января 2026 в 15:58

Диброва ответила на слухи о сходстве сына с дочерью нового возлюбленного

Диброва заявила, что сплетники не доглядели за сходством ее сына с Жидковским

Полина Диброва Полина Диброва Фото: t.me/dibrovapolina
Блогер и бывшая жена известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что сплетники не доглядели за сходством ее сына со знаменитостями. В пример она привела Алексея Жидковского и актрису Линдси Лохан. Так она ответила хейтерам на вопрос о сходстве своего сына с дочерью бизнесмена Романа Товстика, с которым женщина сейчас состоит в отношениях.

Хочу заметить, что сплетники не доглядели. Ведь еще на ребят похожи Линдси Лохан и Алексей Жидковский. Как думаете, Линдси согласится на тест ДНК?поиронизировала в Telegram-канале Диброва.

Также она отметила, что интернет «гудит» размышлениями на эту тему. Детям Дибровой и Товстика по 15 лет. Многие пользователи соцсетей отметили, что подростки похожи друг на друга. Предположительно, они сделали такой вывод из-за одинаковых причесок и цвета волос.

Ранее Диброва призналась, что публикует фото с Товстиком для себя. Так бывшая жена телеведущего ответила на критику постов в соцсетях. Пользователи набросились на блогера после публикации фотографий с отпуска и Нового года.

