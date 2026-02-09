Российские средства ПВО сбили три авиабомбы и более 70 дронов

Силы ПВО сбили за стуки 72 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, также были ликвидированы три управляемые авиабомбы.

5 февраля сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиационную бомбу и 381 беспилотник самолетного типа. Как уточнили в Минобороны, еще перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Тем временем полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что ВСУ предприняли попытку повторить операцию «Паутина» из-за чувства безысходности. По его мнению, данный шаг со стороны Киева направлен на демонстрацию «мнимых возможностей» перед западными партнерами.

Также немецкие аналитики отметили, что элитное российское подразделение «Рубикон» демонстрирует высочайшую эффективность беспилотных войск в зоне проведения спецоперации. Они назвали его «автономным комплексом уничтожения». По словам экспертов, «Рубикон» — это постоянная угроза 24 часа в сутки.