Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:09

Российские средства ПВО сбили три авиабомбы и более 70 дронов

Минобороны сообщило о перехвате 72 дронов за сутки в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО сбили за стуки 72 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, также были ликвидированы три управляемые авиабомбы.

5 февраля сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиационную бомбу и 381 беспилотник самолетного типа. Как уточнили в Минобороны, еще перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Тем временем полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что ВСУ предприняли попытку повторить операцию «Паутина» из-за чувства безысходности. По его мнению, данный шаг со стороны Киева направлен на демонстрацию «мнимых возможностей» перед западными партнерами.

Также немецкие аналитики отметили, что элитное российское подразделение «Рубикон» демонстрирует высочайшую эффективность беспилотных войск в зоне проведения спецоперации. Они назвали его «автономным комплексом уничтожения». По словам экспертов, «Рубикон» — это постоянная угроза 24 часа в сутки.

Минобороны РФ
БПЛА
авиабомбы
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эвакуация в Белгороде, 1100 БПЛА, обстрел ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 9 февраля
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.