Вооруженные силы Украины предприняли попытку повторить операцию «Паутина» из-за чувства безысходности, заявил NEWS.ru полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, данный шаг со стороны Киева направлен на демонстрацию «мнимых возможностей» перед западными партнерами.

Попытка ВСУ воспроизвести операцию «Паутина» связана с тем, что они уже ограничены в своих возможностях, но украинскому командованию необходим какой-то результат. Они пытались повторить схему, которая принесла в одно время эффект, невзирая на то, что ВС РФ могут полностью раскрыть их маневр. Это отчаянное желание добиться какого-то успеха. Дело в том, что ВСУ практически уже ничего не могут. Силы противовоздушной обороны Украины полностью деградированы, резервов нет, система огневого поражения на нуле. Они пытаются выслужиться перед западными спонсорами, демонстрируя, что еще на что-то способны, — пояснил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ снова пытались атаковать Россию дронами, которые запустили с грузовика на границе Черниговской и Сумской областей Украины. Однако, по его данным, российская разведка заметила подозрительную активность и нанесла удар по фуре из системы залпового огня «Торнадо-С». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.