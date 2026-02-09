Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 12:59

Юрист напомнил, в каких случаях дачникам грозит штраф за склад на участке

Юрист Толмачев: за нарушающий санитарные нормы склад на участке грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дачникам грозит штраф в случаях, если склад стройматериалов на их участке нарушает санитарные нормы и правила противопожарной безопасности, заявил aif.ru юрист Александр Толмачев. Склады недопустимо устраивать ближе шести метров от жилых домов и хозяйственных построек, а также ближе 15 метров от леса.

Основанием для штрафа является нарушение правил противопожарной безопасности, а также норм землепользования и санитарных правил, — предупредил Толмачев.

Он уточнил, что блокирование проходов и проездов считается прямым и грубым нарушением противопожарной безопасности. Во избежание проблем юрист посоветовал складировать материалы упорядоченно и подальше от любых построек. По его словам, лучше делать это в центре участка, вдали от соседних границ. Важно при этом накрыть материалы полиэтиленовой пленкой и спрятать горючие предметы.

Ранее член Союза садоводов России Ольга Воронова предостерегла дачников от обрезки и обработки деревьев в феврале. Она отметила, что эти работы, как правило, начинаются в марте, когда морозы не переваливают за отметку минус пять градусов Цельсия.

