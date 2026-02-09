Зимняя Олимпиада — 2026
Слухи о скором российском наступлении выгнали ВСУ из двух городов в ДНР

Военэксперт Киселев: слухи о ВС России выгнали ВСУ из Славянска и Краматорска

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Солдаты Вооруженных сил Украины покинули Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, противник ушел из городов из-за слухов о скором наступлении российской армии. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Местные жители сообщают из городов (Славянска и Краматорска. — NEWS.ru): военных выгнали за город, потому как прошел слух, что русские войска будут вот-вот-вот буквально там через день — через два, — сказал он.

Киселев отметил, что российские военные уже успешно поражают позиции ВСУ в этих населенных пунктах. В частности, под удар попали укрепленные командные пункты противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за минувшие сутки нанесли массированный удар по ключевым объектам военной и обеспечивающей инфраструктуры Украины. Целями атаки стали военный аэродром, а также предприятия топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, задействованные в интересах ВСУ.

