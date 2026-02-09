Школьник получил перелом после удара в спину В Новосибирске юный хоккеист сломал позвоночник на тренировке

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после того, как подросток во время тренировки по хоккею получил травму позвоночника, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в Ледовом дворце спорта «Кудряшовский».

Во время тренировки по хоккею несовершеннолетний 2015 г. р. получил травму позвоночника. Надлежащая медицинская помощь ребенку своевременно не оказана. В ходе проверки будет дана оценка организации в ЛДС медицинского обслуживания, — рассказали в ведомстве.

Как передает NGS.RU, у мальчика компрессионный перелом позвоночника. Травма якобы была получена в результате толчка в спину. Директор спортивного центра Олег Шулаев считает, что ответственность лежит на тренере, ему сделали выговор.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что учитель физкультуры частного лицея в Подмосковье сломал руку третьекласснику, толкнув его во время игры на уроке. После инцидента руководство школы не поддержало пострадавшего, а отчислило, обвинив его отца в агрессии.

Ранее в уфимской гимназии учитель получил в глаз от девятиклассника, с которым у него был давний конфликт. В своем канале школьник открыто писал о мыслях о расправе.