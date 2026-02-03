Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:09

Стало известно о ранении учителя школьником в Уфе

SHOT: девятиклассник ранил учителя в Уфе из-за личной неприязни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учитель уфимской гимназии получил ранение в глаз от девятиклассника, с которым у него был давний конфликт, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавший педагог рассказал, что сейчас чувствует себя нормально.

По информации канала, подросток затаил злобу на педагога, который постоянно его отчитывал за поведение и плохие оценки. Конфликт усугублялся общей обстановкой: учитель якобы не пользовался авторитетом в классе.

Сам школьник испытывал проблемы как в школе, так и дома, где родители ругали его за прогулы. Также, как отметил источник, подросток в своем личном канале открыто писал, что мысли о расправе его «возбуждают».

Ранее стало известно, что ученик девятого класса открыл стрельбу из травматического пистолета в здании школы. Позже появилась информация, что мальчик был вооружен страйкбольным автоматом. Он сделал выстрелы в сторону учителя и трех учащихся. Сообщалось, что никто из школьников не пострадал, нападавший был задержан.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что напавший на школу мог испытывать обиду на других школьников. Предварительно было установлено, что мальчик перевелся в учебное заведение недавно и не ладил с коллективом.

