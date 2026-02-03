Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:06

Мэр Уфы назвал возможную причину нападения в школе

Мэр Уфы Мавлиев: девятиклассник мог напасть на школу из-за личных обид

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Напавший на школу в Уфе девятиклассник мог испытывать обиду на других школьников, заявил телеканалу UTV мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Предварительно было установлено, что мальчик перевелся в учебное заведение недавно и не ладил с коллективом.

Девятиклассники обижали парня. Зашел вот с пневматической винтовкой и открыл огонь, — добавил Мавлиев.

До этого стало известно, что ученик девятого класса открыл стрельбу из травматического пистолета в здании школы. Позже появилась информация, что мальчик был вооружен страйкбольным автоматом. Он сделал выстрелы в сторону учителя и трех учащихся. Никто из школьников или персонала не пострадал, нападавший был задержан.

Сразу после происшествия в гимназию №16 прибыл глава МВД Башкирии генерал-майор Александр Воронежский. На месте происшествия также работают сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предположил, что за нападением на школу в Уфе могли стоять украинские мошенники или террористы. Он отметил, что в подобных инцидентах часто решающую роль играет манипуляция сознанием подростков через интернет.

Уфа
школы
нападения
буллинг
