Раскрыто, как военных ВСУ оставляют в окопах без права на отход Пленный ВСУ Балтарович: командиры глушат связь, удерживая солдат на позициях

Украинское командование запрещает своим военнослужащим отходить с позиций и намеренно отключает им связь, заявил военнопленный Андрей Балтарович в интервью ИС «Вести». По его словам, бойцам доводили приказ о ликвидации тех, кто попытается отступить.

Если будете отступать назад, вам поддержки никакой не будет и, скорее всего, вас кто-то из своих положит. Нам просто вырубили связь и оставили там, — подчеркнул Балтарович.

Ранее гражданин Венгрии и Украины Альберт Роман, принудительно мобилизованный в 14-ю бригаду ВСУ, сдался в плен российским военнослужащим. Он добровольно сложил оружие на Красноармейском направлении. Как рассказал сам пленный, несмотря на наличие украинского паспорта, он не считает себя гражданином этой страны.

Между тем стало известно, что украинское руководство бросило группу дезертиров и мобилизованных на штурм в Сумской области около села Андреевка. Российские войска уничтожили группу противника комплексным огневым поражением.