03 февраля 2026 в 10:21

Глава МВД Башкирии прибыл в школу Уфы после нападения подростка

Сотрудники Росгвардии Сотрудники Росгвардии Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Глава МВД Башкирии генерал-майор Александр Воронежский прибыл в гимназию №16 в Уфе после нападения девятиклассника на школу, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. На месте происшествия также работают сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб.

По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Воронежский, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что девятиклассник, напавший на школу в Уфе в Башкирии, за день до инцидента опубликовал в соцсетях песню о стрельбе и предупредил о готовящейся атаке. По данным источника, подросток ранил одного человека, им оказался учитель.

До этого ученики одного из классов рассказали, что слышали шум в коридоре. Учитель закрыл кабинет и велел школьникам забаррикадировать дверь. В этот день по всех школах в Уфе проходила учебная тревога, поэтому не все сразу поняли, что нападение настоящее.

