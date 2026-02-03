Стали известны подробности о напавшем на уфимскую школу подростке Напавший на школу в Уфе подросток предупредил об атаке за день до инцидента

Девятиклассник, напавший на школу в Уфе в Башкирии, за день до инцидента опубликовал в соцсетях песню о стрельбе и предупредил о готовящейся атаке, сообщил Telegram-канал Baza. По данным источника, подросток ранил одного человека, им оказался учитель.

Как пишет Baza, ученик пришел в уфимскую гимназию №16 с травматическим оружием. Все свои действия он записывал на аудио и опубликовал файлы в Сети.

Ранее ученики одного из классов рассказали, что слышали шум в коридоре. Учитель закрыл кабинет и велел школьникам забаррикадировать дверь. В день нападения по всех школах в Уфе проходила учебная тревога, поэтому не все сразу поняли, что нападение настоящее.

Ранее подросток напал с ножом на уборщицу в лицее № 37 Нижнекамска в Татарстане. Злоумышленнику оказалось 13-14 лет, он учился в седьмом классе. Одна из учениц образовательного учреждения рассказала, что школьник подвергался буллингу. По ее словам, инцидент произошел во время уроков. Нападавшего задержали, уборщица получила ранение, но осталась жива.