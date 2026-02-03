Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 10:03

Стали известны подробности о напавшем на уфимскую школу подростке

Напавший на школу в Уфе подросток предупредил об атаке за день до инцидента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девятиклассник, напавший на школу в Уфе в Башкирии, за день до инцидента опубликовал в соцсетях песню о стрельбе и предупредил о готовящейся атаке, сообщил Telegram-канал Baza. По данным источника, подросток ранил одного человека, им оказался учитель.

Как пишет Baza, ученик пришел в уфимскую гимназию №16 с травматическим оружием. Все свои действия он записывал на аудио и опубликовал файлы в Сети.

Ранее ученики одного из классов рассказали, что слышали шум в коридоре. Учитель закрыл кабинет и велел школьникам забаррикадировать дверь. В день нападения по всех школах в Уфе проходила учебная тревога, поэтому не все сразу поняли, что нападение настоящее.

Ранее подросток напал с ножом на уборщицу в лицее № 37 Нижнекамска в Татарстане. Злоумышленнику оказалось 13-14 лет, он учился в седьмом классе. Одна из учениц образовательного учреждения рассказала, что школьник подвергался буллингу. По ее словам, инцидент произошел во время уроков. Нападавшего задержали, уборщица получила ранение, но осталась жива.

дети
подростки
школы
нападения
Уфа
Башкирия
пострадавшие
