Россиянина осудили за дрифт с дымовыми шашками на свадьбе Жителя Тынды оштрафовали на 150 тыс. рублей за дрифт на свадьбе

Житель Тынды в Амурской области устроил опасный дрифт с дымовыми шашками во время гендер-пати на свадьбе, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Суд признал его виновным. Мужчину оштрафовали на 150 тыс. рублей. Кроме того, у него изъяли автомобиль BMW.

В октябре 2025 года Диванов на своем BMW 530 i, без номеров, устроил дрифт на перекрестке Красной Пресни и Школьной в Тынде. К задним колесам машины были прикреплены две дымовые шашки, которые активировал его приятель, — говорится в сообщении.

Установлено, что действия водителя могли спровоцировать ДТП. Он совершал опасные маневры на протяжении пяти минут, находясь на дороге общего пользования. Этим амурчанин заблокировал движение других автомобилей.

Ранее в Санкт-Петербурге любитель дрифта на Mercedes почти протаранил остановку с людьми. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и вылетел в сторону пешеходов. Обошлось без пострадавших: находившиеся на остановке люди успели отбежать в сторону за несколько секунд до удара.