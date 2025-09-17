Раскрыта причина крушения Ан-24 под Тындой

Предварительный отчет МАК указывает на ошибку пилота как основную причину крушения Ан-24 авиакомпании «Ангара» под Тындой, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на текст документа. Основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков объяснил, что экипаж неверно установил давление и опустился ниже безопасной высоты.

Он отметил, что причина глубже: в России до сих пор не внедрен единый стандарт отчета барометрической высоты (QNH или QFE). По словам Патракова, из-за этого возникали аварии, несмотря на обязательные требования, введенные примерно в 2010 году.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что все 49 находившихся на борту Ан-24 человек погибли. К месту крушения были направлены криминалисты и эксперты для выяснения обстоятельств инцидента.

Кроме того, после катастрофы Ан-24 в июле Ространснадзор инициировал проверку авиакомпании «Ангара», по результатам которой компания может лишиться сертификата эксплуатанта. В ведомстве указали на нарушения требований эксплуатации, полеты без должного техобслуживания и серьезные недостатки в подготовке экипажей.