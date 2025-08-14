Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
МАК опроверг данные об итогах крушения Ан-24 в Приамурье

МАК: предварительный отчет о крушении Ан-24 под Тындой пока отсутствует

Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании «Ангара» в Амурской области Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании «Ангара» в Амурской области Фото: РИА Новости/ Следственный комитет РФ

Межгосударственный авиационный комитет опроверг появившиеся в Сети данные насчет предварительного отчета о катастрофе с пассажирским самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Приамурье, передает ТАСС. Как указали в пресс-службе МАК, на подготовку отчета уходит более 600 дней. В результате трагического крушения погибло 48 человек.

Предварительный отчет еще готовится, — сказано в сообщении.

В Восточном МСУТ Следственного комитета заявили, что следствие рассматривает две основные версии крушения Ан-24. Среди них указаны техническая неисправность самолета и нарушение правил пилотирования.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что пилоты разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 могли перепутать высоту и лететь на 600 метров ниже необходимого, что и обернулось трагедией — по информации источника, к такому выводу пришли специалисты. В материале сказано, что экипаж во время посадки обращал внимание на давление по системе QNH — над уровнем моря, при этом высота по картам захода была по системе QFE.

Тында
крушения
самолеты
МАК
