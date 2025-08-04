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04 августа 2025 в 11:02

СК назвал две основные версии крушения Ан-24 под Тындой

СК: крушение Ан-24 под Тындой может быть связано с технической неисправностью

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура/РИА Новости

Следствие рассматривает две основные версии крушения самолета Ан-24 под Тындой — речь идет о технической неисправности воздушного судна и нарушении правил пилотирования, сообщил глава Восточного МСУТ Следственного комитета Алексей Александров в ходе общения с изданием «Интерфакс-Сибирь». По его словам, на месте ЧП были изъяты бортовые самописцы, найдены и извлечены из-под обломков 19 тел погибших. В том числе были обнаружены фрагменты тел со следами термического воздействия.

Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования, — подчеркнул он.

Что касается метеоусловий, то, по словам Александрова, в тот день был слабый ветер (три метра в секунду), температура составляла 17 градусов. Также шел несильный ливневый дождь.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет начал процесс расшифровки черных ящиков самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который разбился в Амурской области. Уточнялось, что бортовые самописцы были доставлены в Москву в полночь 25 июля. При этом один из черных ящиков уничтожило пожаром.

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