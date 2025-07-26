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26 июля 2025 в 11:12

Один из черных ящиков разбившегося Ан-24 оказался поврежден

МАК: один из черных ящиков разбившегося в Приамурье Ан-24 уничтожило пожаром

Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет начал процесс расшифровки черных ящиков самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который разбился в Амурской области, сообщили в пресс-службе комитета. Там подчеркнули, что бортовые самописцы были доставлены в Москву в полночь 25 июля.

В целях оперативного расследования в течение ночи специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур, — отметили в комитете.

Отмечается, что носитель параметрической информации — магнитная лента — был уничтожен пожаром, но данные речевого самописца сохранились. До момента столкновения самолета с землей отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано, резюмировали в МАК.

Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что авиакатастрофа могла произойти по причине технических неполадок или из-за ошибки экипажа воздушного судна. По его словам, спасатели и сотрудники Следственного комитета РФ продолжают работу на месте трагедии.

Самолет Ан-24 выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, в том числе дети. Выжить никому не удалось. Семьи погибших получат страховые выплаты от авиакомпании «Ангара».

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