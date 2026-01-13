Названы причины крушения Ан-24 в Приамурье с 48 погибшими СК: потерпевший крушение Ан-24 в Приамурье находился ниже безопасной высоты

Причиной крушения самолета Ан-24 в Приамурье стало нахождение воздушного судна на 500 метров ниже безопасной высоты, сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко. Как передает РИА Новости, экипаж не мог визуально наблюдать землю при заходе на посадку из-за ливня и сильной облачности. Самолет задел кроны деревьев на холме, после чего разрушился и сгорел.

Самолет летел более чем на 500 метров ниже, чем требовалось для безопасной посадки. При этом ливень и облачность на высоте от 200 до 600 метров не позволяли экипажу визуально наблюдать землю при заходе на посадку, — отметил Асташенко.

Проведенные следователями осмотры, исследования и допросы, включая опрос технических специалистов, показали, что самолет во время полета был технически исправен. Погодные условия также допускали безопасную посадку.

Приоритетной версией следствие считает ошибку экипажа при определении высоты. Она произошла из-за неверной установки давления на барометрическом высотомере. В результате экипаж был уверен, что самолет находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы, а приборы фактически показывали высоту над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что все находившиеся на борту пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, погибли. Журналисты также заявляли, что экипаж самолета авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь во время полета над Приамурьем. Контакт с воздушным судном, выполнявшим рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, был потерян вблизи последнего аэропорта назначения.