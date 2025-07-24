В Амурской области потерян контакт с пассажирским самолетом Ан-24

Связь с пассажирским самолетом Ан-24 была потеряна, когда он пролетал над Амурской областью, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, всего на борту находятся 46 человек. Речь идет о самолете авиакомпании «Ангара». Представители авиакомпании сообщили NEWS.ru, что не располагают информацией о произошедшем.

Как уточнил канал, воздушное судно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предполагается, что связь с самолетом пропала в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута.

Ранее в Италии легкомоторный самолет упал на оживленную автомобильную трассу и мгновенно вспыхнул. Находившиеся на борту 75-летний пилот и 60-летняя пассажирка погибли на месте. Несколько автомобилей, оказавшихся в зоне происшествия, пронеслись сквозь пламя, чудом избежав столкновения с обломками. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

До этого в международном аэропорту имени Индиры Ганди, расположенном в Нью-Дели, загорелся самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании Air India. Он вспыхнул после приземления. Всех пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать.