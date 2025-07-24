Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 08:33

В Амурской области потерян контакт с пассажирским самолетом Ан-24

Ан-24 Ан-24 Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Связь с пассажирским самолетом Ан-24 была потеряна, когда он пролетал над Амурской областью, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, всего на борту находятся 46 человек. Речь идет о самолете авиакомпании «Ангара». Представители авиакомпании сообщили NEWS.ru, что не располагают информацией о произошедшем.

Как уточнил канал, воздушное судно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предполагается, что связь с самолетом пропала в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута.

Ранее в Италии легкомоторный самолет упал на оживленную автомобильную трассу и мгновенно вспыхнул. Находившиеся на борту 75-летний пилот и 60-летняя пассажирка погибли на месте. Несколько автомобилей, оказавшихся в зоне происшествия, пронеслись сквозь пламя, чудом избежав столкновения с обломками. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

До этого в международном аэропорту имени Индиры Ганди, расположенном в Нью-Дели, загорелся самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании Air India. Он вспыхнул после приземления. Всех пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать.

Амурская область
самолеты
авиаперелеты
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США сравнили стоимость мемуаров Байдена и Обамы
Таиланд закрыл все погранпункты на границе с Камбоджей
Появились новые детали погрома на кладбище с участием подростков
SHOT: князь Александр Трубецкой попал в реанимацию в Москве
Аэропорт Тынды вышел на связь после исчезновения с радаров Ан-24 с людьми
Раскрыт гигантский масштаб возвратов купленных в интернете одежды и обуви
Готовлю на зиму целыми банками! Острая капуста с морковью по-корейски
Владельцам домашних питомцев рассказали, как часто их следует мыть
Таиланд обвинил силы Камбоджи в обстреле из РСЗО
Появились кадры боев на границе Камбоджи и Таиланда
В МИД Турции заметили серьезные перемены в диалоге России и Украины
Россиянам раскрыли, как решить проблему пьяниц на шезлонгах
Амурский губернатор назвал число пассажиров на борту пропавшего самолета
Учительницу лишили работы и арестовали за совращение школьника
Самолет с освобожденными из плена российскими бойцами сел в Подмосковье
Появились кадры обломков БПЛА на дороге в Сочи
Украинский пленный раскрыл схему, как командиры ВСУ получают взятки
Кусок ртутного градусника впился в подмышку маленькой девочки во время ДТП
В Амурской области потерян контакт с пассажирским самолетом Ан-24
Два подразделения ВСУ устроили перестрелку в ЛНР
Дальше
Самое популярное
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.