Самолет загорелся после посадки в Центральной Азии Самолет Air India загорелся после посадки в Нью-Дели

Самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании Air India, вспыхнул после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди, расположенном в Нью-Дели, сообщила в соцсети X пресс-служба авиакомпании. Воздушное судно вылетело из Гонконга. Всех пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать.

По информации авиакомпании, вспомогательная силовая установка загорелась, когда пассажиры выходили из самолета, после она автоматически отключилась. В сообщении уточнили, что в связи с этим лайнер «получил некоторые повреждения». В настоящее время судно на временной основе вывели из эксплуатации. Инициировано расследование.

Ранее стало известно, что в США в штате Огайо в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 441 погибли шесть человек. По данным журналистов, выживших в авиакатастрофе нет. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира.

Официальные лица сообщили, что самолет упал через семь минут после взлета в густой лесистой местности недалеко от регионального аэропорта Янгстаун-Уоррен.