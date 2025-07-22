Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 21:31

Самолет загорелся после посадки в Центральной Азии

Самолет Air India загорелся после посадки в Нью-Дели

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании Air India, вспыхнул после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди, расположенном в Нью-Дели, сообщила в соцсети X пресс-служба авиакомпании. Воздушное судно вылетело из Гонконга. Всех пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать.

По информации авиакомпании, вспомогательная силовая установка загорелась, когда пассажиры выходили из самолета, после она автоматически отключилась. В сообщении уточнили, что в связи с этим лайнер «получил некоторые повреждения». В настоящее время судно на временной основе вывели из эксплуатации. Инициировано расследование.

Ранее стало известно, что в США в штате Огайо в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 441 погибли шесть человек. По данным журналистов, выживших в авиакатастрофе нет. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира.

Официальные лица сообщили, что самолет упал через семь минут после взлета в густой лесистой местности недалеко от регионального аэропорта Янгстаун-Уоррен.

самолеты
Индия
чрезвычайные ситуации
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С азиатским характером: рецепт «бангкокских» соленых помидоров на зиму
В Берлине магазины идут на крайние меры из-за массовых краж кофе
Что известно о последних днях жизни, болезни и смерти Оззи Осборна
Самолет загорелся после посадки в Центральной Азии
Арнольд Шварценеггер: от чемпиона по бодибилдингу до голливудской легенды
Скончался музыкант Оззи Осборн
Необычный кассир стал звездой в одном из заведений Таиланда
Дженнифер Лопес: путь от танцовщицы до суперзвезды
Солнечные ванны обернулись для китаянки необратимыми последствиями
Мигранты впятером насиловали официантку и получили мягкий приговор: почему?
Акулы-людоеды терроризируют Турцию. Опасно ли туда ехать россиянам
Подростка раздели из-за долга, а голубя убили палкой: дикие ЧП за день
Военные подключились к резонансному делу об избиении подростка
«Агрессивные шаровары»: в ГД возмутились отменой концерта Гергиева в Италии
«Шансов убежать не будет»: депутат о круглогодичном призыве в армию
Патриарх Кирилл сел за руль КамАЗа и попал на видео
Китайский тренер оценила победу над россиянками на ЧМ
Тренер вспомнил, как над рекордсменом Даниловым «угорали» в начале карьеры
В Сети показали пострадавшую от наводнения трассу «Формулы-1»
Показывал порно с мамой: педофил учил падчерицу целоваться и мастурбировать
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.