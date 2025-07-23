Самолет рухнул на оживленную трассу и попал на видео

Самолет рухнул на оживленную трассу и попал на видео Самолет упал на оживленную трассу в Италии и взорвался

В Италии легкомоторный самолет упал на оживленную автомобильную трассу и мгновенно вспыхнул, сообщает Brescia Today. Находившиеся на борту 75-летний пилот и 60-летняя пассажирка погибли на месте.

Несколько автомобилей, оказавшихся в зоне происшествия, буквально пронеслись сквозь бушующее пламя, чудом избежав столкновения с обломками. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Точные причины авиационного инцидента пока остаются невыясненными.

В графстве Эссекс под Лондоном ранее произошло крушение легкомоторного самолета. Как сообщили представители местной полиции, на место происшествия немедленно прибыли сотрудники экстренных служб. В качестве меры предосторожности были эвакуированы посетители и персонал расположенных поблизости гольф-клуба и регби-клуба.

До этого в американском штате Огайо легкомоторный самолет Cessna 441 потерпел крушение, в результате чего погибли все шесть человек, находившиеся на борту. Воздушное судно упало в густом лесу неподалеку от регионального аэропорта Янгстаун-Уоррен спустя всего семь минут после взлета.