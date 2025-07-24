В СКР раскрыли, есть ли выжившие в результате крушения Ан-24 в Приамурье

В СКР раскрыли, есть ли выжившие в результате крушения Ан-24 в Приамурье СКР: в результате падения Ан-24 в Приамурье никто не выжил

Все люди, которые находились на борту пассажирского самолета Ан-24, рухнувшего в Амурской области, погибли, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в комментарии РИА Новости. На место инцидента были направлены криминалисты и эксперты ведомства для установления обстоятельств падения самолета, добавила она.

Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли, — сказала представитель СКР.

Ранее журналисты сообщили, что экипаж крылатой машины авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь во время полета над территориями Приамурья. Контакт с самолетом, выполнявшим рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, прервался вблизи последнего аэропорта на его маршруте.

Позже спасателями были обнаружены обломки пассажирского воздушного судна в 15 километрах от населенного пункта Тында, куда и следовал самолет. Сотрудники МЧС на вертолете отыскали горящий фюзеляж крылатой машины.

Кроме того, по информации источника, предварительной причиной падения Ан-24 является ошибка пилотов, которые могли зацепить сопку при заходе на посадку в сложных метеорологических условиях. По его словам, специалисты рассмотрят и другие версии произошедшего.