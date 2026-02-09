Стала известна причина крушения самолета Ан-24 в Приамурье в июле 2025 года Причиной крушения Ан-24 в Приамурье в июле 2025 года стала ошибка экипажа

Крушение самолета Ан-24 под Тындой в Амурской области в июле 2025 года произошло в результате сочетания факторов, в том числе ошибки экипажа и авиадиспетчера, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Согласно выводам комитета, причиной послужила путаница в давлении при заходе на посадку.

МАК констатировал, что экипаж использовал одну систему отсчета высоты, а диспетчер передавал данные в другой. Ситуацию усугубило отключение пилотами системы предупреждения о сближении с землей и неработающая вторичная радиолокация на аэродроме.

Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: фактическая неготовность экипажа к выполнению полетов <...> приведшая к ошибкам в порядке использования значений давления, — говорится в документе.

Ситуацию усугубило и то, что экипаж отключил систему предупреждения о приближении к земле, а на аэродроме не работало оборудование вторичной радиолокации. Это обстоятельство лишило диспетчера возможности контролировать реальную высоту воздушного судна.

В авиации используются две основные системы отсчета высоты — QFE (давление на уровне взлетно-посадочной полосы) и QNH (давление, приведенное к уровню моря). В данном случае экипаж и диспетчер, не согласовав данные, руководствовались разными системами. Эта путаница привела к тому, что самолет заходил на посадку примерно на 600 метров ниже безопасной высоты, что и привело к столкновению с землей.

Ан-24 разбился утром 24 июля на пути из Благовещенска в Тынду. На борту находились 48 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг.

