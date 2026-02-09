Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:40

Стала известна причина крушения самолета Ан-24 в Приамурье в июле 2025 года

Причиной крушения Ан-24 в Приамурье в июле 2025 года стала ошибка экипажа

Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании «Ангара» в Амурской области Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании «Ангара» в Амурской области Фото: СК РФ
Читайте нас в Дзен

Крушение самолета Ан-24 под Тындой в Амурской области в июле 2025 года произошло в результате сочетания факторов, в том числе ошибки экипажа и авиадиспетчера, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Согласно выводам комитета, причиной послужила путаница в давлении при заходе на посадку.

МАК констатировал, что экипаж использовал одну систему отсчета высоты, а диспетчер передавал данные в другой. Ситуацию усугубило отключение пилотами системы предупреждения о сближении с землей и неработающая вторичная радиолокация на аэродроме.

Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: фактическая неготовность экипажа к выполнению полетов <...> приведшая к ошибкам в порядке использования значений давления, — говорится в документе.

Ситуацию усугубило и то, что экипаж отключил систему предупреждения о приближении к земле, а на аэродроме не работало оборудование вторичной радиолокации. Это обстоятельство лишило диспетчера возможности контролировать реальную высоту воздушного судна.

В авиации используются две основные системы отсчета высоты — QFE (давление на уровне взлетно-посадочной полосы) и QNH (давление, приведенное к уровню моря). В данном случае экипаж и диспетчер, не согласовав данные, руководствовались разными системами. Эта путаница привела к тому, что самолет заходил на посадку примерно на 600 метров ниже безопасной высоты, что и привело к столкновению с землей.

Ан-24 разбился утром 24 июля на пути из Благовещенска в Тынду. На борту находились 48 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг.

Ранее в поселке Джанаталап в Орске потерпел крушение учебный самолет Diamond. Воздушное судно пропало с радаров в понедельник, 2 февраля, около 10:40 мск. Жертвами крушения стали три человека. Ими оказались пилот и двое курсантов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

самолеты
крушения
Амурская область
происшествия
МАК
Ан-24
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Собянин сообщил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.