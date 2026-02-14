Беру пачку мака и слоёное тесто: такой вкусный рулет получается — на него уходит всего 20 минут

Этот рулет — настоящая находка, когда хочется домашней выпечки без долгой возни. Готовое слоёное тесто и простая маковая начинка превращаются в ароматный десерт с хрустящей корочкой и насыщенным вкусом, который исчезает со стола ещё тёплым. Он одинаково хорош и к чаю, и к кофе, а выглядит так, будто на него ушло гораздо больше времени.

Ингредиенты: молоко – 100 мл, сливочное масло – 50 г, сахар – 50–100 г, мак – 150 г, готовое слоёное тесто – 1 кг, сахарная пудра – 1 ч. л.

Слоёное тесто заранее достают из морозилки и оставляют размораживаться. В кастрюле нагревают молоко, добавляют сливочное масло и доводят до его полного растворения. Всыпают сахар и, помешивая на слабом огне, добиваются полного растворения. Мак измельчают в блендере или ступке, добавляют в молочно-масляную смесь и варят на слабом огне до однородности и мягкости зёрен. Nесто раскатывают на слегка присыпанной мукой поверхности, равномерно распределяют маковую начинку и слегка вдавливают её скалкой. Тесто аккуратно сворачивают плотным рулетом, перекладывают на противень с пергаментом и отправляют в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 20 минут. Готовый рулет посыпают сахарной пудрой.

