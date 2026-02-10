Когда надоели сырники: творожные спиральки к чаю — вкуснейшая выпечка. Хрустят снаружи, тают внутри

Эти творожные палочки разлетаются со стола быстрее печенья и конфет. Снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — нежная, мягкая творожная текстура. Идеальный десерт к чаю или кофе, который легко заменит сырники и готовится всего за полчаса. Отличный вариант для быстрого домашнего угощения без духовки.

Ингредиенты: творог – 500 г, яйца – 2 шт, сахар – 70 г, соль – 0,5 ч. л., разрыхлитель – 1,5 ч. л., мука – около 300 г, растительное масло – 2–3 ст. л. для жарки.

Яйца соединяют с сахаром и солью, добавляют творог и тщательно перемешивают до однородности. Всыпают просеянную муку с разрыхлителем и замешивают мягкое, не липкое тесто, затем дают ему отдохнуть около 15–20 минут. Тесто делят на небольшие кусочки, каждый скатывают в тонкий жгут, складывают пополам и закручивают спиралькой. Заготовки обжаривают на хорошо разогретой сковороде с большим количеством масла на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон. Готовые творожные спиральки при желании посыпают сахарной пудрой и подают горячими или тёплыми.

Ранее мы делились рецептом бутербродов с крабовыми палочками. Выложить на батон — и запечь. Гренки с крабами и сырком за 10 минут.