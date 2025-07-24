«Ангара» пообещала семьям погибших при крушении Ан-24 страховые выплаты

Семьи погибших при крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области получат страховые выплаты от авиакомпании «Ангара», заявил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, соответствующее решение было принято на оперативном совещании под руководством заместителя председателя иркутского правительства Александра Суханова.

Авиакомпания «Ангара» предоставит страховые выплаты. Минздрав региона окажет психологическую помощь родственникам, — подчеркнул Кобзев.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал оперативный доклад о ходе расследования авиакатастрофы с Ан-24. На место происшествия были направлены опытные криминалисты и эксперты для детального изучения обстоятельств крушения.

Самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился в Приамурье утром 24 июля. Около 08:00 мск экипаж перестал выходить на связь на подлете к Тынде, перед этим самолет ушел на второй круг. На борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, а также шесть членов экипажа. Все они погибли.