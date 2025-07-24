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24 июля 2025 в 16:10

Бастрыкин взял под контроль расследование авиакатастрофы в Приамурье

СК: Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования крушения Ан-24 в Приамурье

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал оперативный доклад о ходе расследования авиакатастрофы с Ан-24 в Амурской области, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. На место происшествия уже направлены опытные криминалисты и эксперты для детального изучения обстоятельств крушения.

Для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства. Председатель Следственного комитета Бастрыкин А. И. поручил руководителю Восточного МСУТ СК России Александрову А. А. представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела, — заявила Петренко.

По факту катастрофы Ан-24 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. Следственные органы продолжают устанавливать причины трагедии.

Ранее стало известно о потере контакта с воздушным судном авиакомпании «Ангара» во время его полета над территориями Приамурья. Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, когда связь с ним прервалась в конечной точке маршрута.

Позже спасатели нашли в 15 километрах от Тынды обломки упавшей крылатой машины. Сотрудники МЧС с помощью вертолета Ми-8 обнаружили догоравший фюзеляж самолета. Кроме того, представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что среди людей, находившихся на борту самолета, выживших нет.

Россия
СК РФ
Александр Бастрыкин
авиакатастрофы
Амурская область
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