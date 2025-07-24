Амурский губернатор назвал число пассажиров на борту пропавшего самолета Глава Амурской области: на борту пропавшего с радаров Ан-24 было 43 пассажира

Предварительно, на борту пропавшего с радаров самолета Ан-24 находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, заявил в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, связь с воздушным судном, которое направлялось из Благовещенска в Тынду, была потеряна утром 24 июля.

По предварительным данным на борту самолета находилось 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа, — подчеркнул глава региона.

Он заверил, что для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства. Также Орлов призвал не доверять непроверенной информации. О развитии ситуации будет сообщаться на официальных площадках правительства области, резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что воздушное судно авиакомпании «Ангара» выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предполагается, что связь с Ан-24 пропала в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута. Отмечается, что погодные условия в районе пропажи самолета неблагоприятные.

До этого стало известно, что в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели после приземления вспыхнул самолет Airbus A321. По информации авиакомпании Air India, вспомогательная силовая установка загорелась, когда пассажиры выходили из самолета, после она автоматически отключилась.