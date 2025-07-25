Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 11:54

Губернатор Амурской области озвучил две версии крушения Ан-24

Орлов: Ан-24 мог упасть из-за ошибки пилотов или технической неисправности

Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости

Крушение пассажирского самолета Ан-24 в районе Тынды в Амурской области могло произойти по причине технических неполадок или из-за ошибки экипажа воздушного судна, заявил губернатор региона Василий Орлов в своем Telegram-канале по итогам заседания правкомиссии во главе с министром транспорта Андрея Никитина. По его словам, на месте инцидента проводят работу спасатели, а также сотрудники СКР.

В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая — это техническая неисправность, вторая — ошибка пилотов, — говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства транспорта России заявил, что на месте авиакатастрофы в Приамурье специалисты обнаружили бортовые самописцы воздушного судна. По его словам, в скором времени их должны доставить в Москву, где устройства расшифруют.

Кроме того, в Сети опубликовали кадры полета Ан-24, снятые очевидцами незадолго до его падения. На видео можно увидеть, что воздушное судно летит на очень малой высоте. В ролике запечатлен заход борта на второй круг перед приземлением.

Ан-24
Амурская область
авиакатастрофы
крушения
падения
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали необычный способ, как популяризовать казаков
Предупреждение жителей Саратова о взрыве дома стало пророческим
Путин утвердил Георгия Михно на пост посла России в Варшаве
«Просто молитесь»: саратовец рассказал о первых секундах после взрыва
«Потери гигантские»: военэксперт оценил оставшиеся силы ВСУ
Стало известно, что будет с ключевой ставкой к лету 2026 года
В США раскритиковали подход Трампа к российско-украинскому конфликту
Губернатор Бусаргин отреагировал на взрыв газа в доме Саратова
Типовые ошибки в строительстве и как их избежать еще на этапе проекта
«Только добровольно»: Песков о ситуации с ушедшим на СВО американцем
Кремль раскрыл позицию России и Китая по новому миропорядку
«Будем ли мы терпеть?»: военэксперт о продолжении СВО до 2034 года
Эксперт по ЖКХ ответил, как избежать трагедий со взрывами газа в домах
В Саратове взрыв раскурочил жилую многоэтажку: фото с места ЧП
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к Владимиру Высоцкому
ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС
Песков обозначил позицию России в вопросе палестинского урегулирования
Песков высказался о проектах меморандумов России и Украины
Политолог оценил возможную передачу Берлином ракет Taurus Киеву
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.