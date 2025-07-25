Губернатор Амурской области озвучил две версии крушения Ан-24

Крушение пассажирского самолета Ан-24 в районе Тынды в Амурской области могло произойти по причине технических неполадок или из-за ошибки экипажа воздушного судна, заявил губернатор региона Василий Орлов в своем Telegram-канале по итогам заседания правкомиссии во главе с министром транспорта Андрея Никитина. По его словам, на месте инцидента проводят работу спасатели, а также сотрудники СКР.

В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая — это техническая неисправность, вторая — ошибка пилотов, — говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства транспорта России заявил, что на месте авиакатастрофы в Приамурье специалисты обнаружили бортовые самописцы воздушного судна. По его словам, в скором времени их должны доставить в Москву, где устройства расшифруют.

Кроме того, в Сети опубликовали кадры полета Ан-24, снятые очевидцами незадолго до его падения. На видео можно увидеть, что воздушное судно летит на очень малой высоте. В ролике запечатлен заход борта на второй круг перед приземлением.