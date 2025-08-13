Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 19:03

Названа основная версия трагического крушения Ан-24 под Тындой

SHOT: пилоты разбившегося под Тындой самолета Ан-24 могли перепутать высоту

Фото: Данило Бирюков/РИА Новости

Пилоты разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 могли перепутать высоту и лететь на 600 метров ниже необходимого, что и обернулось трагедией — к такому выводу пришли специалисты, версию которых озвучил Telegram-канал SHOT. В материале сказано, что экипаж во время посадки обращал внимание на давление по системе QNH — над уровнем моря, при этом высота по картам захода была по системе QFE.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 24 июля во время захода на посадку в аэропорту Тынды. В частности, во время захода на посадку — в 15 км от воздушной гавани — борт потерял связь и пропал с экранов радаров. На его поиски был отправлен вертолет Ми-8. Горящий фюзеляж обнаружили в 15 км от города. Погибло 48 человек.

Ранее глава Восточного МСУТ Следственного комитета Алексей Александров заявил, что следствие рассматривает две основные версии крушения самолета Ан-24 под Тындой — речь идет о технической неисправности воздушного судна и нарушении правил пилотирования. По его словам, на месте ЧП были изъяты бортовые самописцы, найдены и извлечены из-под обломков 19 тел погибших. В том числе были обнаружены фрагменты тел со следами термического воздействия.

Тында
крушения
трагедии
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт назвала условие, при котором вторичка будет выгоднее новостройки
Политолог раскрыл суть политики «позитивной дискриминации» в США
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.