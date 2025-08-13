Названа основная версия трагического крушения Ан-24 под Тындой

Пилоты разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 могли перепутать высоту и лететь на 600 метров ниже необходимого, что и обернулось трагедией — к такому выводу пришли специалисты, версию которых озвучил Telegram-канал SHOT. В материале сказано, что экипаж во время посадки обращал внимание на давление по системе QNH — над уровнем моря, при этом высота по картам захода была по системе QFE.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 24 июля во время захода на посадку в аэропорту Тынды. В частности, во время захода на посадку — в 15 км от воздушной гавани — борт потерял связь и пропал с экранов радаров. На его поиски был отправлен вертолет Ми-8. Горящий фюзеляж обнаружили в 15 км от города. Погибло 48 человек.

Ранее глава Восточного МСУТ Следственного комитета Алексей Александров заявил, что следствие рассматривает две основные версии крушения самолета Ан-24 под Тындой — речь идет о технической неисправности воздушного судна и нарушении правил пилотирования. По его словам, на месте ЧП были изъяты бортовые самописцы, найдены и извлечены из-под обломков 19 тел погибших. В том числе были обнаружены фрагменты тел со следами термического воздействия.