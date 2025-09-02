Авиакомпании «Ангара» могут запретить полеты «Известия»: авиакомпании «Ангара» могут запретить полеты после инцидента с Ан-24

Авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты после проверки Ространснадзора, инициированной из-за катастрофы Ан-24 в июле, передают «Известия». В частности, ведомство направило в Росавиацию письмо, где названы причины для отзыва сертификата эксплуатанта ВС. Среди них указаны эксплуатация с нарушением требований, полеты без технического обслуживания, существенные недочеты в подготовке экипажей.

В материале сказано, что при этом авиакомпания продолжает осуществлять рейсы. По информации издания, окончательное решение о деятельности перевозчика к настоящему времени еще не приняли. Однако известно, что Росавиация уже аннулировала сертификат авиационного учебного центра у компании.

Ранее глава Восточного МСУТ Следственного комитета Алексей Александров заявил, что следствие рассматривает две основные версии крушения самолета Ан-24 под Тындой: речь идет о технической неисправности воздушного судна и нарушении правил пилотирования. По его словам, на месте ЧП были изъяты бортовые самописцы, найдены и извлечены из-под обломков 19 тел погибших. В том числе были обнаружены фрагменты тел со следами термического воздействия.