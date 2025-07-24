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24 июля 2025 в 10:10

Все находившиеся на борту пропавшего самолета Ан-24 погибли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту самолета Ан-24, который пропал в Амурской области и позднее был найден потерпевшим крушение, погибли, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. На месте падения воздушного судна начался пожар, у вертолета со спасателями пока нет возможности приземлиться. Спасатели обнаружили горящий фюзеляж в 15 километрах от Тынды.

По предварительной информации, все погибли. Пока вертолет со спасателями не может приземлиться в районе крушения — это труднодоступная местность, склон горы, — сказано в сообщении.

Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шестеро членов экипажа и 43 пассажира, в том числе дети. Ан-24, предварительно, принадлежит «Ангаре». Представители авиакомпании сообщили, что не располагают информацией о произошедшем.

В аэропорту Тынды отметили, что самолет внезапно пропал с радаров, а в момент захода на посадку были дождь и облачность. Также отмечается, что Ан-24 не подавал никаких сигналов о нештатной ситуации во время полета. Диспетчерская служба предпринимала попытки установить контакт с самолетом, но все они оказались безуспешными.

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