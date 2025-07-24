Раскрыты детали пропажи пассажирского Ан-24 Пассажирский самолет Ан-24 не подавал сигналов о проблемах перед пропажей

Пропавший в Амурской области пассажирский самолет Ан-24 не подавал никаких сигналов о нештатной ситуации во время полета, сообщили ТАСС в оперативных службах. Экипаж должен был выйти на связь при прохождении контрольной точки неподалеку от аэропорта Тынды, куда направлялся воздушный борт.

О каких-либо проблемах или технических неисправностях экипаж не докладывал, сигналов не подавал, — сказал источник.

Диспетчерская служба предпринимала попытки установить контакт с самолетом, но все они оказались безуспешными. В настоящее время точное местоположение воздушного судна и обстоятельства его исчезновения остаются неизвестными.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» исчез с радаров во время полета над Амурской областью. На борту воздушного судна находились 46 человек. Лайнер выполнял регулярный рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

Как сообщили в аэропорту города Тынды NEWS.ru, связь с самолетом прервалась в нескольких километрах от конечного пункта назначения. В момент захода на посадку в районе аэропорта наблюдались сложные метеоусловия — шел дождь и была сильная облачность.