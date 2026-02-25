Зимняя Олимпиада — 2026
Трамп снова побил рекорд по длительности обращения к конгрессу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп установил новый рекорд по продолжительности ежегодного обращения к членам обеих палат конгресса. Его речь длилась 107 минут. Это на восемь минут больше, чем его предыдущая речь в марте 2025 года, которая формально не считалась обращением о положении дел в стране. Выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

До нынешнего выступления рекорд принадлежал бывшему главе государства Биллу Клинтону, который в январе 2000 года обращался к конгрессу 1 час 28 минут. Тогда это стало самым продолжительным посланием главы государства в истории формата State of the Union.

Ежегодное обращение президента США к конгрессу предусмотрено конституцией и служит для подведения итогов года. В ходе выступления президент оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты своей администрации на будущий период.

Трамп, выступая перед конгрессом, призвал запретить жителям США без удостоверения избирателя голосовать на выборах. Глава государства считает, что это позволит положить конец мошенничеству среди нелегалов и злоумышленников.

