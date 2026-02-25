Врач назвал неочевидные причины высокого уровня сахара в крови

Малоподвижный образ жизни, хронический стресс и сильные эмоциональные переживания, а также несбалансированное питание могут привести к повышенному уровню сахара в крови, заявил LIFE.ru эндокринолог Эшкин Мурадов. Среди других негативных факторов он выделил сбои в работе щитовидной железы, надпочечников и заболевания печени.

Отдельную роль играет несбалансированное питание. Жесткие диеты или неправильно составленный рацион могут включать большое количество продуктов с быстрыми углеводами — белый хлеб, хлебцы, выпечку, полуфабрикаты. Они вызывают резкие скачки глюкозы, даже если не содержат очевидного сахара, — отметил Мурадов.

Некоторые лекарства, в том числе медикаменты для лечения психических расстройств, тоже могут повысить уровень сахара в крови. Еще одной неочевидной причиной может стать нарушение состава кишечной микрофлоры, заключил врач.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что тяжелые тренировки перед сдачей анализа крови на сахар могут серьезно исказить его результат. По ее словам, это происходит из-за сложной реакции организма на интенсивные нагрузки.