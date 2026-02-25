Зимняя Олимпиада — 2026
Биолог объяснила, кому нельзя становиться вегетарианцами

Биолог Суркова: вегетарианство противопоказано при проблемах с усвоением В12

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вегетарианство не подойдет людям при проблемах с усвоением витамина В12, рассказала LIFE.ru кандидат биологических наук Екатерина Суркова. Она отметила, что он почти отсутствует в растительной пище.

У некоторых людей генетические особенности могут снижать поступление B12 в клетки или повышать потребность в нем. В результате дефицит способен развиться даже при формально нормальных показателях анализов, — рассказала Суркова.

Биолог подчеркнула, что переход на диету, в которой исключается употребление мяса, требует регулярных лабораторных исследований. По ее словам, это поможет грамотно спланировать рацион и не допустить дефицитов.

Ранее врач Татьяна Молостова рассказала, что при дефиците витаминов в организме у человека могут появиться болезненные трещинки в уголках рта. По ее словам, россияне нередко сталкиваются с нехваткой нутриентов в холодное время года.

