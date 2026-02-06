Простая, полезная и быстрая: вегетарианская шаурма — вкуснее, чем с мясом!

Кто сказал, что шаурма обязательно должна быть с мясом? Вегетарианская версия — это полноценное, богатое белком и клетчаткой блюдо. Она получается настолько сочной, что даже заядлые мясоеды попросят добавки.

Возьмите 1 лист тонкого лаваша, 100 г адыгейского сыра, 80 г моркови по-корейски, 1 свежий огурец, 1 томат и пару листов пекинской капусты. Для соуса смешайте 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. соевого соуса, 0,5 ч. л. молотого пажитника (уцхо-сунели) и зубчик чеснока. Сначала нарежьте сыр брусочками и быстро обжарьте его на сковороде с 10 г сливочного масла до золотистой корочки.

Смажьте лаваш соусом, выложите нашинкованную капусту, нарезанные овощи, корейскую морковь и теплый сыр. Сверните плотный ролл и обязательно подсушите его на сухой сковороде до хруста.

Совет: если вы хотите сделать шаурму еще более питательной, добавьте в начинку пару ложек консервированного нута или красной фасоли — это увеличит содержание растительного белка.

