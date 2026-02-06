Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 07:15

Простая, полезная и быстрая: вегетарианская шаурма — вкуснее, чем с мясом!

Вегетарианская шаурма: простой рецепт Вегетарианская шаурма: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кто сказал, что шаурма обязательно должна быть с мясом? Вегетарианская версия — это полноценное, богатое белком и клетчаткой блюдо. Она получается настолько сочной, что даже заядлые мясоеды попросят добавки.

Возьмите 1 лист тонкого лаваша, 100 г адыгейского сыра, 80 г моркови по-корейски, 1 свежий огурец, 1 томат и пару листов пекинской капусты. Для соуса смешайте 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. соевого соуса, 0,5 ч. л. молотого пажитника (уцхо-сунели) и зубчик чеснока. Сначала нарежьте сыр брусочками и быстро обжарьте его на сковороде с 10 г сливочного масла до золотистой корочки.

Смажьте лаваш соусом, выложите нашинкованную капусту, нарезанные овощи, корейскую морковь и теплый сыр. Сверните плотный ролл и обязательно подсушите его на сухой сковороде до хруста.

  • Совет: если вы хотите сделать шаурму еще более питательной, добавьте в начинку пару ложек консервированного нута или красной фасоли — это увеличит содержание растительного белка.

Попробуйте приготовить пирог с замороженными ягодами: быстрый и ленивый варианты смотрите на нашем сайте.

рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
шаурма
вегетарианство
закуски
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ разместили максимальное количество расчетов БПЛА в Сумской области
Назван напиток, способный неизбежно превратить мужчину в импотента
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в России
Названы девять машин, которые покинут автомобильный рынок в 2026 году
Разгром «Азова», снежная «диета» в рядах ВСУ: новости СВО на утро 6 февраля
Светская львица, поставлявшая жертв Эпштейну: чем известна Гислейн Максвелл
«Самый интересный вопрос»: в США описали судьбу Одессы после переговоров
Стало известно, с кем осталась тяжелобольная дочь Баталова
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 февраля: инфографика
В небе над Россией сбили почти 40 украинских БПЛА за ночь
Синоптик перечислила регионы России, в которых наступит ранняя весна
США призвали американцев срочно бежать из Ирана
Названа самая доступная по цене рыба в России
В ГД озвучили, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
Экс-премьера Норвегии заподозрили в коррупции на фоне дела Эпштейна
Адвокат ответила, можно ли отсудить у экс-супруга купленное до брака жилье
«Выглядел отвратительно»: на Западе ужаснулись внешности Зеленского
В день смерти Эпштейна у его камеры заметили «оранжевое пятно»
40 за доллар — миф или реальность: может ли рубль укрепиться так сильно
Россиянам рассказали, безопасны ли трудовые мигранты из Афганистана
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.