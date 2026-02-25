Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 13:25

Стало известно, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем

Профессор Чулок: связанные с технологиями профессии будут актуальны в будущем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Профессии, связанные с наукой и технологиями, будут особенно актуальны в ближайшем будущем, заявил KP.RU профессор Александр Чулок. По его словам, речь идет не только о нейросетях и роботизации, но и об освоении космоса, Арктики, Мирового океана, биотехнологиях и медицине.

Специалисты, подкованные в этих направлениях, будут конкурентоспособны и успешны. Мы все время обсуждаем, как будут выглядеть профессии, но забываем о том, что наукой и технологиями тоже должны уметь управлять. Нужны специалисты, которые будут, с одной стороны, бережно, уважительно и со знанием дела относиться к науке, а с другой — обладать компетенциями менеджеров, — высказался Чулок.

По его мнению, профессия будущего — это не столько определенная должность, сколько способность оставаться нужным рынку в любой ситуации. Профессор добавил, что в современных реалиях ошибочно выбирать одну специальность на всю жизнь. Сейчас гораздо важнее выбрать интересное для себя направление и постоянно развивать навыки.

Ранее сообщалось, что профессия сварщика оказалась самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в начале 2026 года. Зарплата таких специалистов составила от 267 тыс. до 300 тыс. рублей.

