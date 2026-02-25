В России объяснили причины роста индекса Мосбиржи

Индекс Московской Биржи превысил 2800 пунктов впервые с 4 февраля благодаря снижению ключевой ставки, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, на повышение показателей также влияет стремление Центрального банка к дальнейшему падению ключа.

Индекс Мосбиржи — это основной показатель для оценки состояния российского фондового рынка. Он отражает реакцию инвесторов на экономические события, геополитику и новости, от которых зависит стоимость крупнейших публичных компаний страны. В него входят акции эмитентов из разных отраслей. Рост до 2800 процентных пунктов — это важный психологический уровень. На улучшение ситуации на фондовом рынке влияет очередное снижение ключевой ставки до 15,5% и риторика ЦБ на дальнейшее постепенное снижение, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что индекс Мосбиржи вырос благодаря увеличению цен на нефть, поскольку стоимость апрельских фьючерсов на Brent достигла $71,91 за баррель. По словам доцента, это также свидетельствует о возросшем интересе инвесторов к фондовому рынку. Кроме того, указал Щербаченко, свою роль сыграли разногласия в Евросоюзе, который не смог согласовать 20-й пакет санкций против России.

Ранее сообщалось, что на Московской Бирже возобновились торги инструментом USDRUB_TOM после почти двухлетнего перерыва. Он является аналогом расчетного доллара.