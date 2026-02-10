Зимняя Олимпиада — 2026
Акции VK на Мосбирже взлетели на фоне замедления Telegram

Акции VK на Московской бирже подорожали более чем на 4,3%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На Московской бирже акции VK показали значительный рост: их стоимость увеличилась более чем на 4,3%, следует из данных на сайте. Это произошло на фоне сообщений о замедлении работы мессенджера Telegram.

По данным на 13:24 по московскому времени, котировки VK составляли 323 рубля за акцию, что соответствует приросту в 4,35%. Однако к 14:11 акции немного скорректировали рост и торговались на уровне 319,45 рубля, прирост составил 3,2%.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ввел ограничения на работу Telegram. В пресс-службе ведомства заявили, что мессенджер нарушает российское законодательство в нескольких аспектах, включая защиту персональных данных, противодействие мошенничеству, а также пресечение экстремизма и терроризма. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут продолжены с целью обеспечения соблюдения законодательства и защиты граждан.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков выразил мнение о возможности полного запрета мессенджера Telegram в России в будущем. Он подчеркнул необходимость ужесточения мер по борьбе с мошеннической деятельностью, осуществляемой через платформу.

