Одну из картин Айвазовского выставят на аукцион за 60 млн рублей

Картину художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь в Крыму» выставят на аукцион за 60 млн рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Московского аукционного дома. Торги пройдут в Москве 1 марта.

Эстимейт полотна размером более полуметра с автографом мастера составил 60 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ожидается, что на аукцион выставят также картину Ильи Репина «Нарцисс» и полотно Исаака Левитана «Восход луны. Деревня». В основном на торгах представят пейзажи и портреты, общая стоимость всей коллекции картин составляет 1 млрд рублей.

