Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:10

Одну из картин Айвазовского выставят на аукцион за 60 млн рублей

Картину Айвазовского «Лунная ночь в Крыму» выставят на аукцион за 60 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картину художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь в Крыму» выставят на аукцион за 60 млн рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Московского аукционного дома. Торги пройдут в Москве 1 марта.

Эстимейт полотна размером более полуметра с автографом мастера составил 60 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ожидается, что на аукцион выставят также картину Ильи Репина «Нарцисс» и полотно Исаака Левитана «Восход луны. Деревня». В основном на торгах представят пейзажи и портреты, общая стоимость всей коллекции картин составляет 1 млрд рублей.

Ранее в США на аукционе была продана одна из самых редких коллекционных карточек франшизы Pokemon, установив новый рекорд — ее цена составила $16,5 млн (более 1,2 млрд рублей). Покупателем стал сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи.

До этого усадьбу благотворителя Ивана Хрущева выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Два здания были построены в XIX веке и сейчас считаются объектами культурного наследия. Постройки общей площадью примерно 470 квадратных метров прошли реновацию в 2008–2009 годах.

Россия
Москва
Иван Айвазовский
картины
торги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
СВР увидела проблески благоразумия Берлина в вопросе вооружения Киева
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.