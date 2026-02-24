Одну из картин Айвазовского выставят на аукцион за 60 млн рублей

Картину художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь в Крыму» выставят на аукцион за 60 млн рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Московского аукционного дома. Торги пройдут в Москве 1 марта.
Эстимейт полотна размером более полуметра с автографом мастера составил 60 млн рублей, — говорится в сообщении.
Ожидается, что на аукцион выставят также картину Ильи Репина «Нарцисс» и полотно Исаака Левитана «Восход луны. Деревня». В основном на торгах представят пейзажи и портреты, общая стоимость всей коллекции картин составляет 1 млрд рублей.
Ранее в США на аукционе была продана одна из самых редких коллекционных карточек франшизы Pokemon, установив новый рекорд — ее цена составила $16,5 млн (более 1,2 млрд рублей). Покупателем стал сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи.
До этого усадьбу благотворителя Ивана Хрущева выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Два здания были построены в XIX веке и сейчас считаются объектами культурного наследия. Постройки общей площадью примерно 470 квадратных метров прошли реновацию в 2008–2009 годах.