16 февраля 2026 в 13:31

Дата встречи депутатов Госдумы с конгрессменами США пока не определена

Депутат Чепа заявил о неопределенности с датами встречи ГД с конгрессменами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Даты возможной встречи российских депутатов с американскими конгрессменами до сих пор не согласованы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ТАСС. По словам парламентария, точной информации о сроках ни у кого нет.

Никто не знает, — ответил депутат.

Чепа также отметил, что темы для разговора пока не утверждены, но российская сторона открыта к диалогу. В двусторонних отношениях накопилось много вопросов, но что именно будут обсуждать, станет ясно позже, пояснил депутат.

Состав делегации тоже может измениться. Ранее сообщалось, что на встречу поедут представители четырех фракций. Но Чепа уточнил, что все будет зависеть от того, кому дадут визы, кого пропустят американцы и какие темы вынесут на обсуждение.

Депутат добавил, что в его фракции «Справедливая Россия» много достойных кандидатов. Кого именно отправят, решат позже — под конкретные задачи.

Как рассказывал Чепа, делегацию соберут в основном из членов комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Большую часть, скорее всего, составят члены «Единой России».

Ранее сообщалось, что Швейцария гарантирует безопасность прибытия российской делегации на трехсторонние переговоры по Украине, которые пройдут 17–18 февраля в Женеве. По словам источника, Москва и Киев уже проводили консультации при посредничестве США в Абу-Даби.

