Трамп раскрыл, кто оплачивает поставки американского оружия на Украину Трамп: НАТО оплачивает все поставки оружия США на Украину

Страны НАТО полностью оплачивают все поставки американского оружия на Украину, заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу. Глава Белого дома назвал государства Альянса своими союзниками, так как они согласились увеличить траты на оборону.

Все, что мы направляем Украине, направляется через НАТО, и они платят нам за все, — сказал Трамп.

Ранее Трамп заверил, что стремится содействовать урегулированию украинского конфликта. По его словам, администрация усердно работает над этим вопросом, а до этого она уже якобы поспособствовала прекращению других восьми конфликтов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сообщения о планах его американского коллеги Дональда Трампа завершить конфликт к 4 июля являются новой информацией. Он отметил, что может только поддержать инициативу, если о ней заявил глава Белого дома.

24 февраля стало известно, что правительство Канады выделит Украине 300 млн канадских долларов (около 17 млрд рублей) финансовой помощи и передаст 400 бронеавтомобилей. В поставку войдут 383 многоцелевые бронемашины Senator и 66 LAV 6.