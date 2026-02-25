Экс-футболист Кузнецов объяснил успехи «Балтики» в сезоне РПЛ Кузнецов: в российском чемпионате всегда должна быть выскочка, как «Балтика»

В российском чемпионате всегда должна быть выскочка, заявил в интервью NEWS.ru экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов, отвечая на вопрос об успехах «Балтики». Он пожелал всяческих успехов коллективу из Калининграда.

В нашем чемпионате всегда должна быть выскочка. Хорошо, что нынешняя «Балтика» доставляет проблемы абсолютно всем лидерам. Если будет больше таких команд, это будет влиять на уровень нашего футбола, на самоотдачу, на неуступчивость. Все команды будут отнимать очки, красочность футбола прибавится. Все захотят обыграть лидера, никто не будет сдаваться, — сказал Кузнецов.

Ранее ветераны ЦСКА выиграли Кубок легенд, который состоялся 21 и 22 февраля в Москве на арене «Мегаспорт». В решающем матче армейцы одолели «Спартак» в серии пенальти. Третье место заняло «Динамо», которое в матче за бронзу одолело «Зенит». В игре за пятую позицию «Локомотив» оказался сильнее звезд мира. Лучшим бомбардиром турнира стал экс-игрок железнодорожников Владислав Игнатьев — восемь голов.

До этого экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что не верит в «Балтику». Он отметил, что по итогам сезона коллектив Талалаева окажется на шестом-седьмом месте.