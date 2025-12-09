ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 16:24

Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»

Булыкин: «Балтика» завершит чемпионат на шестом-седьмом месте

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что не верит в калининградскую «Балтику». Он отметил, что по итогам сезона коллектив Андрея Талалаева окажется на шестом-седьмом месте.

В «Балтику» я не верю. Они уже и так хорошо выступили. Без качества и на одной физике далеко не уедешь. Конечно, сейчас будет время подготовиться. Но исполнительское мастерство у игроков топ-клубов повыше. Мне кажется, они закончат чемпионат в середине таблицы — на шестом-седьмом месте, — сказал Булыкин.

Ранее он заявил NEWS.ru, что хочет видеть Вадима Романова и Ролана Гусева на посту главных тренеров «Спартака» и «Динамо». Однако поскольку в московских клубах работают иностранные спортивные директора, они захотят пригласить зарубежных специалистов, считает бывший нападающий.

До этого ветеран ЦСКА Владимир Пономарев после ухода Валерия Карпина из «Динамо» призвал его оставить свой пост и в сборной России. Экс-защитник отметил, что не каждому хорошему футболисту дано стать первоклассным тренером.

футбол
РПЛ
ФК Балтика
Дмитрий Булыкин
Виктор Байбаков
В. Байбаков
