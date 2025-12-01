Тренера «Балтики» накажут за неприличный жест в матче со «Спартаком»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит неприличный жест тренера «Балтики» Андрея Талалаева в адрес резервного арбитра и московского «Спартака», заявил «Чемпионату» глава организации Артур Григорьянц. Инцидент произошел во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Рассмотрим два удаления. Игрок «Балтики» Манелов был удален за серьезное нарушение правил. Главный тренер «Балтики» Талалаев — за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного арбитра матча. Талалаев и Манелов приглашены на заседание, — сказал Григорьянц.

Ранее калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0 в матче 17-го тура РПЛ в присутствии 19 тыс. зрителей. Единственный гол на 60-й минуте забил Николай Титков. Встреча сопровождалась напряженной борьбой и дисциплинарными нарушениями. Полузащитник «Балтики» Ираклий Манелов получил прямую красную карточку на 29-й минуте.

РПЛ опубликовала протокол матча, где назвала причину удаления тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Согласно тексту документа, спортсмен продемонстрировал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи», а также насмешливо ему поаплодировал.