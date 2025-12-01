День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 14:52

Тренера «Балтики» накажут за неприличный жест в матче со «Спартаком»

КДК РФС накажет Талалаева за неприличный жест в матче «Балтика» — «Спартак»

Читайте нас в Дзен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит неприличный жест тренера «Балтики» Андрея Талалаева в адрес резервного арбитра и московского «Спартака», заявил «Чемпионату» глава организации Артур Григорьянц. Инцидент произошел во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Рассмотрим два удаления. Игрок «Балтики» Манелов был удален за серьезное нарушение правил. Главный тренер «Балтики» Талалаев — за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного арбитра матча. Талалаев и Манелов приглашены на заседание, — сказал Григорьянц.

Ранее калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0 в матче 17-го тура РПЛ в присутствии 19 тыс. зрителей. Единственный гол на 60-й минуте забил Николай Титков. Встреча сопровождалась напряженной борьбой и дисциплинарными нарушениями. Полузащитник «Балтики» Ираклий Манелов получил прямую красную карточку на 29-й минуте.

РПЛ опубликовала протокол матча, где назвала причину удаления тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Согласно тексту документа, спортсмен продемонстрировал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи», а также насмешливо ему поаплодировал.

Спартак Москва
ФК Балтика
РПЛ
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат нашел решение проблемы Долиной и Лурье из-за квартиры
Минск вызвал представителя Литвы в МИД после инцидента с БПЛА
Родителям дали советы, как привить детям основы правильного питания
Вылетевший из Литвы БПЛА рухнул в белорусском Гродно
«Ни ответа, ни привета»: в ГД оценили скандал с покусанным собакой ребенком
Игривые гении: характеристика людей, рожденных в год Обезьяны
В России сотни Porsche превратились в «кирпичи»
«Калашников» сообщил о выполнении крупного контракта по беспилотникам
Гайана отправила в Индию первую за три года партию нефти
Автоэксперт объяснил, почему в России нет трасс без ограничения скорости
Украинские мигранты начали кошмарить жителей Варшавы
Пономарев призвал «Спартак» и «Динамо» назначить российских тренеров
Бывшего заместителя губернатора Кубани лишают мандата в ГД из-за взяток
Эксперт раскрыл, сколько на самом деле мяса едят россияне
«Запад ищет деньги»: экс-нардеп о слухе про отставку Зеленского в Новый год
Петербуржца задержали за угрозы ножом сотруднику полиции
Тела трех человек нашли в гараже в Ленобласти, еще одна девочка в больнице
Экономист оценил идею разрешить тратить маткапитал на путешествия
Эксперт оценил возможный рост цен на мясо перед новогодними праздниками
«Он же из Аргентины»: беременная Лерчек о неожиданной мечте бойфренда
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.