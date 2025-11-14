Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Сети появилась вакансия главного тренера «Спартака»

Болельщики ФК «Спартак» Болельщики ФК «Спартак» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Telegram-канал «SportHunter. Работа в спорте» опубликовал вакансию на должность главного тренера московского футбольного клуба «Спартак», сообщил корреспондент NEWS.ru. Во вторник, 11 ноября, сербский специалист Деян Станкович был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Согласно вакансии, среди требований к новому наставнику — стрессоустойчивость, опыт работы тренером, «можно даже в ПФК ЦСКА», любовь к журналистам, семье и футболистам, а также знание не менее трех иностранных языков и умение разговаривать на любом из них.

NEWS.ru отправил запрос в пресс-службу футбольного клуба «Спартак».

На данный момент клуб идет на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство и игроки «Спартака» поблагодарили Станковича за проделанную работу. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Вадим Романов.

Ветеран команды Валерий Гладилин заявил NEWS.ru, что новым тренером команды должен быть человек со «спартаковским прошлым». По его мнению, стоит рассмотреть кандидатуры Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Андрея Тихонова.

