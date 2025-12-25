Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:02

Песков подтвердил диалог с Парижем по делу Винатье

Кремль поддерживает контакты с властями Франции по делу Винатье

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремль подтвердил наличие контактов между Россией и Францией по вопросу журналиста Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать промежуточные результаты этих контактов, передает ТАСС.

Подробностей я вам дать, к сожалению, не смогу, это весьма чувствительная сфера, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В октябре 2024 года Винатье был осужден на три года колонии за уклонение от обязанностей иноагента. По версии следствия, он годами собирал данные о военной деятельности России. Журналист полностью признал вину, ему также были предъявлены обвинения по статье «Шпионаж».

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с делом журналиста французского СМИ TF-1 Винатье во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Он отметил, что на данный момент не обладает полной информацией о деталях обвинения, но заверил, что обязательно изучит вопрос.

