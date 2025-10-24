Журналистку-иноагента объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, что следует из данных базы розыска. Конкретная статья не уточняется.

Разыскивается по статье УК, — указано в базе.

Следственный комитет 29 сентября возбудил уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении Лученко. Минюст РФ признал ее иностранным агентом в мае 2025 года. В октябре Росфинмониторинг включил Лученко в реестр террористов и экстремистов.

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас выступил с предложением объявить рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нежелательным лицом на территории Литвы. Он сослался на то, что по запросу СБУ артист включен Министерством культуры Украины в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Основной причиной своего предложения мэр назвал позицию рэпера относительно принадлежности Крыма.