Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 19:28

Журналистку-иноагента объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналистку-иноагента Лученко

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, что следует из данных базы розыска. Конкретная статья не уточняется.

Разыскивается по статье УК, — указано в базе.

Следственный комитет 29 сентября возбудил уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении Лученко. Минюст РФ признал ее иностранным агентом в мае 2025 года. В октябре Росфинмониторинг включил Лученко в реестр террористов и экстремистов.

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас выступил с предложением объявить рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нежелательным лицом на территории Литвы. Он сослался на то, что по запросу СБУ артист включен Министерством культуры Украины в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Основной причиной своего предложения мэр назвал позицию рэпера относительно принадлежности Крыма.

фейки
МВД
иноагент
розыски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя объяснил, по чьей вине принципы Устава ООН стали формальностью
Путин разрешил временно ввозить товары из стран СНГ без маркировки
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.